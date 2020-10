MERCK KGaA - In neuen Sphären angekommen

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 130,350 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich seit einem Tief bei 76,22 EUR vom 19. März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie im September 2020 an ihr Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 125,95 USD. Am 21. September markierte der Wert ein neues Rekordhoch bei 128,65 USD, konnte sich aber nicht sofort über dem alten etablieren.

Die Aktie setzte noch einmal leicht zurück und fiel dabei auf 121,90 EUR. Am Mittwoch kam es zu einem Tagesschlusskurs über 128,65 USD. Gestern legte der Wert weiter zu. Damit ist die Aufwärtsbewegung auf allen Zeitebenen intakt und frisch bestätigt. Der Ausbruch über 125,98 EUR kann jetzt als stabil eingeordnet werden.

Kann die Rally weitergehen?

Die Aktie der Merck KGaA könnte in den kommenden Tagen noch weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 140,63 EUR ist relativ kurzfristig möglich. Sollte die Aktie aber unter 128,65 EUR zurückfallen, müsste mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 121,90 EUR gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)