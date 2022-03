MERCK KGaA - Kann Gewinn-und Umsatzsteigerung die Aktie beflügeln?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 174,250 € (XETRA)

Ein Plus beim Umsatz um rund 12,3 % auf 19,7 Mrd. EUR und ein Anstieg um 17,3 % beim bereinigten Ergebnis (EBITDA-pre) auf 6,1 Mrd. EUR sorgen bei Merck KgaA für ein Ergebnis je Aktie von 8,72 EUR. Dabei trugen alle großen Geschäftsbereiche zum Ergebnis bei, so die Darmstädter auf ihrer IR-Seite. Besonderer Motor war jedoch pandemiebedingt die Laborsparte. Zusätzlich soll auch die Dividende deutlich um über 30 % von 1,40 EUR auf 1,85 EUR erhöht werden.

MERCK KGAA - Aktie weiter im Abwärtstrend

Auch wenn das Ergebnis positiv zu werten ist, scheint sich die Aktie in der Vorbörse noch nicht zu bewegen und pendelt um den Vortagesschluss bei 174,00 EUR (Stand 07:46 Uhr). Sie hatte in den letzten Monate nach einer Topbildung bei rund 230,00 EUR kräftig abgebaut und war zuletzt auch unter die Supportmarke bei 171,55 EUR eingebrochen. Seit einer Woche tendiert die Merck-Aktie nun schon seitwärts, könnte aber bei einem Bruch der Unterstützung bei 166,55 EUR direkt weiter in die Tiefe rauschen und bis an das Ziel- und Unterstützungsniveau bei 149,95 EUR fallen. Auf dem Niveau der Hochs eines Seitwärtsmarktes von Anfang 2021 dürfte aber eine starke Erholung folgen.

Sollte die Aktie dagegen positiv auf die Zahlen reagieren, sind bei einer Rückeroberung der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der ehemaligen Unterstützung bei 182,10 EUR weitere Zugewinne bis 190,00 EUR möglich. Ob dieser Bereich aber in Richtung 200,50-EUR-Marke überschritten und damit der Abwärtstrend nachhaltig unterbrochen werden kann, muss abgewartet werden.

Merck KGaA Chartanalyse (Tageschart)

