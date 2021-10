MERCK KGaA - Kleiner Boden?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 191,500 € (XETRA)

Die Aktie des deutschen Pharmaunternehmens Merck KGaA war in diesem Jahr lange eine sehr starke Aktie im DAX. Von den Aktien, die seit Jahresbeginn im DAX notieren, weist aktuell nur Daimler eine leicht bessere Performance auf.

Am 06. September markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 207,90 EUR. Anschließend fiel sie einige Tage ab und setzt auf das kurzfristige log 61,8 % Retracement bei 181,27 EUR zurück.

Dort bildete der Wert einen kleinen Boden aus, der mit dem gestrigen Anstieg vollendet wurde.

Neue Kaufwelle möglich

Das Chartbild der Aktie der Merck KGaA macht damit wieder einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen bis 202,00 EUR oder sogar 207,93 EUR ansteigen. Rücksetzer bis 188,05 EUR können als Pullback an den kleinen Boden gewertet werden. Ein Tagesschlusskurs darunter würde den Boden aber aufbrechen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis 181,27 EUR oder sogar 173,00-172,80 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

AMD - Das sieht nach Ausbruch aus

DAIMLER - Nächste wichtige Hürde erreicht

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Merck KGaA

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)