MERCK KGaA - Konsolidierung setzt ein

Einen Teil dieser Rally konnte ich im Tradingdepot unseres redaktionellen Angebots PROmax mitnehmen. Am 16. Juni kaufte ich eine Position im Hebelzertifikats mit der WKN: MA6U5M zu 1,59 EUR in das Depot. Am 24. Juni verkaufte ich 2/3 der Position zu 2,40 EUR mit einem Gewinn von 50,31 %. Am 01. Juli verkaufte ich das letzte Drittel zu 2,74 EUR mit einem Gewinn von 71,34 %. Alle Infos zu diesem Paket finden Sie hier.