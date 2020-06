MERCK KGaA - Konsolidierung vorbei?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 100,650 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA fiel im Coronacrash auf ein Tief bei 76,22 EUR und notierte damit kurzzeitig sogar unter dem langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2002. Nach diesem Tief erholte sich der Wert zügig auf ein Hoch bei 109,15 USD.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Seit diesem Hoch vom 30. April 2020 konsolidiert die Aktie in einer bullischen Flagge. Dabei fiel sie heute in der Eröffnungsphase aus dieser Flagge nach unten raus. Intraday kommt es aber bisher zu einer deutlichen Erholung. Zwar notiert die Aktie noch immer im Minus, aber das ist inzwischen auf rund 0,6 % zusammengeschmolzen. Die aktuelle Tageskerze kann als recht bullisch bewertet werden. Allerdings kann sie sich bis zum Schlusskurs in ihrer Substanz noch völlig verändern.

Kaufwelle könnte einsetzen

Die Konsolidierung seit 30. April könnte heute ihren Tiefpunkt gefunden haben. Kurzfristig ist ein Anstieg bis ca. 107,25 EUR. gelingt dann auch noch ein Ausbruch aus der Flagge nach oben, käme sogar das Allzeithoch bei 125,95 EUR in Sichtweite.

Sollte der Wert allerdings unter das heutige Tagestief bei 98,20 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Zusätzlich lesenswert:

DRÄGERWERK - Die Käufer kommen zurück

S&P 500 - Das wird spannend

NVIDIA - Korrektur dürfte sich ausweiten

Merck KGaA

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)