MERCK KGaA - Nach den Zahlen im Rallymodus?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 114,550 € (XETRA)

Merck KGaA erzielt 2019 einen Umsatz von 16,2 Mrd. EUR (VJ: 14,84 Mrd. EUR, Analystenprognose: 16,1 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 4,4 Mrd. EUR (VJ: 3,8 Mrd. EUR, Prognose: 4,3 Mrd. EUR). Für 2019 soll eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausgeschüttet werden (VJ: 1,25 EUR, Prognose: 1,31 EUR). Im Ausblick auf 2020 erwartet das Management einen "solides organisches Umsatzwachstum", wobei der Umsatz auch das Coronavirus um 1 % belastet werden dürfte. Allerdings sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie für das Management derzeit schwer zu bestimmen. Das bereinigte Ebitda soll 2020 organisch stark ansteigen, wie das Management weiter mitteilte.

Quelle: Guidants News

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich seit März 2018 nach einem Tief bei 74,54 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 15. Januar über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 115,20 EUR. Anschließend zog die Aktie bis auf ein neues Allzeithoch bei 125,95 EUR an. Nach diesem Hoch kam es zu einem deutlichen Abverkauf. Erst das log. 38,2 % Retracement bei 108,79 EUR gab der Aktie wieder Halt. In den letzten Tagen erholte sie sich wieder und näherte sich dem Widerstand bei 115,20 EUR an. In den letzten beiden Tagen war dieser Hürde aber eine zu hohe.

Auf die aktuellen Zahlen reagiert die Aktie vorbörslich positiv. Sie steigt sowohl auf L&S als auch auf Tradegate auf 116,20 EUR an.

Ausbruch?

Gelingt der Aktie der Merck KGaA ein stabiler Ausbruch 115,20 EUR, dann könnte die Rally der letzten Monate wieder aufgenommen werden. Ein Anstieg in Richtung 125,95 EUR wäre dann möglich. Sollte die Aktie auf ein neues Allzeithoch anziehen, dann wären sogar weitere Kursgewinne in Richtung 140 EUR und 187,76 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings doch noch unter 108,79 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 102,10 EUR oder sogar ca. 95 EUR drohen.

