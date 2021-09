MERCK KGaA - Neue Kaufwelle?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 201,300 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung lief in den letzten Monaten sehr dynamisch ab. Am 06. September 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 207,90 EUR.

Nach diesem Hoch setzte der Wert auf die Unterstützungszone zwischen 191,01 EUR und 189,80 EUR zurück. Auf dieser Zone bildete der Wert am Montag einen Doji aus, der gestern gekauft wurde. Die Aktie setzte sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Sie kletterte an den Widerstand bei 202,00 EUR.

Übernehmen die Bullen wieder die Führung?

Mit dem Tief vom Montag könnte die Konsolidierung in der Aktie von Merck KGaA zu Ende gegangen sein. Ein Anstieg 226,11 EUR ist möglich. Eine Bestätigung ergibt dieses Szenarios ergibt sich aber erst mit einem neuen Allzeithoch. Sollte der Wert doch noch unter 189,80 EUR abfallen, dann droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 170 EUR.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Merck KGaA macht eine bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in Kürze auf neue Allzeithochs ausbrechen.

