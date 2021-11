MERCK KGaA - Neuer Rallyversuch

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 210,300 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In diesem Jahr gehört die Aktie zu den stärksten Werten im Dax. Sie befindet sich aktuell auf Platz 3 der Gewinnerliste hinter Sartorius und Daimler.

Am 06. September markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 207,90 EUR. Nach einer anschließenden Konsolidierung auf 181,70 EUR erfolgte am 02. November der Ausbruch über dieses Hoch. Zwar zog der Wert daraufhin auf das aktuelle Allzeithoch bei 219,40 EUR an, musste danach aber einen Rückschlag auf die Unterstützungszone um 202,00-200,50 EUR hinnehmen.

Gestern verteidigte der Wert diese Zone erneut. Heute führt er die Gewinnerliste im DAX mit einem Plus von fast 3 % an. Man kann die Bewegung der letzten Tage sogar als kleine Bodenbildung ansehen, die heute vollendet wird.

Geht die Rally weiter?

Damit deutet sich der Start einer neuen Rally an. Diese Rally könnte die Aktie kurzfristig auf ca. 226,81 EUR und langfristig sogar auf 274,24 EUR führen. Sollte der Wert allerdings doch noch unter 200,50 EUR abfallen, müsste mit einem Rücksetzer gen 188,05 EUR oder 181,70 EUR gerechnet werden.

