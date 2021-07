MERCK KGaA - Rallypause?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 163,200 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit einem Korrekturtief bei 76,22 EUR aus dem März 2020 läuft eine steile Rallyphase.

Am 14. Januar 2021 erreichte die Aktie ein Zwischenhoch bei 150,10 EUR. Am 08. Juni brach sie nach einer längeren Konsolidierung auf ein neues Rekordhoch aus. Damit kam es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Nach einem weiteren Hoch bei 157,00 EUR setzte der Wert auf das alte Allzeithoch zurück. Diesen Rücksetzer nutzte ich am 16. Juni zum Aufbau einer kleinen Call-Position im Rahmen des Tradingdepots des redaktionellen Angebots PROmax.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs deutlich an. Gestern notierte er im Hoch bei 163,40 EUR. Damit erreichte der Wert eine obere Pullbacklinie, die seit November 2018 Bestand hat. Die Annäherung an diese Trendlinie war für mich Anlass, den erwähnten Trade zu schließen, nachdem ich zuvor schon bei einem + von knapp über 50 % 2/3 der Position verkauft hatte.

Wie könnte es weitergehen?

Das mittel-langfristige Chartbild macht weiterhin einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg bis 177,61 EUR ist mittelfristig möglich. Zuvor muss allerdings mit einem Rücksetzer gen 157,00 oder sogar 150,10 EUR gerechnet werden. Denn die obere Pullbacklinie bei aktuell 163,23 EUR dürfte eine hohe Hürde sein. Erst im Falle eines stabilen Rückfalls unter 150,10 EUR würde zu einer deutlichen Verschlechterung des Chartbildes führen.

