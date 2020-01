Merck KGaA – Rekordhoch im Visier

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die im DAX notierte Aktie von Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Mai 2017 ein Rekordhoch bei 115,20 EUR markiert. Die anschließende Korrekturphase ließ die Notierung bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 74,54 EUR absacken. Seit dem dort im März 2018 ausgebildeten Boden bewegt sich das Papier des Pharma- und Chemiekonzerns wieder übergeordnet nordwärts. Zuletzt hatte der Wert einen mehrwöchigen Pullback vollzogen. Ausgehend vom Support bei 102,10 EUR, kam wieder Kaufinteresse auf und die Aktie konnte schließlich im gestrigen Handel das Rallyhoch bei 110,35 EUR überwinden. Der Aufwärtstrend wurde damit bestätigt. Das Handelsvolumen der vergangenen Tage ist ebenfalls bullish zu werten. Im charttechnischen Fokus steht nun die Ziel- und Widerstandszone bei 115,20/115,45 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber - insbesondere per Wochenschluss - würde das technische Bild weiter aufhellen. Im Erfolgsfall winken Zugewinne in Richtung 118,60-120,00 EUR und eventuell 126,26 EUR. Mögliche Rücksetzer in Richtung 110,35 EUR oder 106,31-107,75 EUR gefährden das bullishe Bias nicht. Bearishe Signale entstünden unter 105,10 EUR und 102,10 EUR.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0CU8CU0CU8 Long Merck KGaA Faktor: 6 CU0CWXCU0CWX Short Merck KGaA Faktor: -6

