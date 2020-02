Merck KGaA verkauft Allergiegeschäft an Dermapharm

DARMSTADT/GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Merck KGaA verkauft sein Allergiegeschäft an das SDax -Unternehmen Dermapharm . Die Sparte mit dem Namen Allergopharma habe im vergangenen Jahr 88 Millionen Euro erlöst, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Darmstädter. Die Dermapharm-Aktie machte auf die Nachricht hin einen Sprung und liegt auf Tagessicht 3 Prozent höher./fba/he