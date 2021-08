Merck legt sich die Messlatte erneut höher

Zürich (Reuters) - Der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern Merck traut sich nach einem starken zweiten Quartal 2021 mehr Umsatz und Gewinn zu als bislang in Aussicht gestellt. Das boomende Geschäft mit Produkten für die Impfstoff- und Medikamentenherstellung sowie Krebs- und Fruchtbarkeitsarzneien sorgten für einen kräftigen Wachstumsschub. Der Vorstand erhöht daher zum zweiten mal in Folge seine Jahresprognose. "Wir hatten ein sehr starkes Quartal und wir haben unsere eigenen Erwartungen übertroffen", sagte Vorstandchefin Belen Garijo am Donnerstag. Das gelte auch, wenn man die pandemiebedingte Schwäche des Vorjahresquartals ausblende.

Für das Gesamtjahr stellte Garijo nun ein organisches Umsatzwachstum von zwölf bis 14 Prozent auf 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro in Aussicht. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) solle um 21 bis 25 Prozent auf 5,6 bis sechs Milliarden Euro anziehen. Garijo begründete den stärkeren Gewinnanstieg mit einer verschärften Kostendisziplin. Negative Währungseffekte dürften das organische Wachstum jeweils um zwei bis vier Prozent schmälern. Merck peilt 7,80 bis 8,50 Euro Gewinn je Aktie an.

Im zweiten Quartal stiegen die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro. Negative Währungseffekte herausgerechnet, betrug das Wachstum sogar 23 Prozent. Der Konzern erzielte in allen drei Geschäftsbereichen zweistellige Zuwachsraten. Das bereinigte Ebitda schnellte um 46,7 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro hoch. Unter dem Strich stand mit 747 Millionen Euro mehr als doppelt so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor.

WENIGER UMSATZBEITRAG VON PIPELINEPRODUKTEN

Vorsichtiger als zuletzt zeigte sich Garijo für den Unternehmensbereich Healthcare im kommenden Jahr: Neue Produkte in der Entwicklungspipeline dürften 2022 zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro Umsatz beisteuern und damit weniger als bislang in Aussicht gestellt. "Es ist natürlich Luft nach oben, wenn es die Bedingungen erlauben", sagte die Merck-Chefin. Optimistischer fallen die Aussichten für die Sparte Life Sciences aus, wo auch im kommenden Jahr mit signifikanten pandemiebedingten Umsätze gerechnet wird. Das Process-Solutions-Geschäft dürfte mindestens 700 Millionen Euro Umsatz erzielen und damit mehr als zuletzt erwartet. In der Sparte Electronics setzt Garijo auf eine weiterhin starke Entwicklung des Halbleitermarkts.

An der Börse kamen die besseren Gewinnaussichten bei Anlegern gut an. Mit einem Kursplus von 4,3 Prozent gehörten die Merck-Aktien zu den größten Gewinnern unter den europäischen Gesundheitswerten. Merck habe besser abgeschnitten als erwartet und die Zielvorgaben stärker als antizipiert angehoben, erklärten die Analysten von JP Morgan.

(Reporter: Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)