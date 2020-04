Merck will Hauptversammlung online ausrichten

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck KGaA will seine diesjährige Hauptversammlung wegen der Covid-19-Pandemie am 28. Mai online ausrichten. Damit nutze das Unternehmen die vom Gesetzgeber angesichts der Coronavirus-Pandemie eingeräumten Möglichkeiten, teilte der Darmstädter Konzern am Dienstag mit. Ursprünglich war die Hauptversammlung für den 24. April vorgesehen. Der Konzern hatte den Termin dann Mitte März verschoben./kro/stk