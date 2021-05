Merck zahlt Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) schüttet am 7. Juli 2021 eine Dividende von 65 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal aus. Record date ist der 15. Juni 2021.

Merck zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar an die Investoren aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 77,56 US-Dollar (Stand: 25. Mai 2021) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,35 Prozent. Merck & Co. gehört mit rund 69.000 Mitarbeitern zu den größten Arzneimittelhersteller der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Kenilworth (New Jersey) erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 12,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,06 Mrd. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (GAAP) von 3,18 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn (GAAP) von 3,22 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 5,18 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 200,11 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de