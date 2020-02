Mercury General steigert den Umsatz und gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Versicherungskonzern Mercury General Corp. (ISIN: US5894001008, NYSE: MCY) wird am 31. März 2020 eine Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar je Aktie auszahlen (Record date: 17. März 2020), wie der Konzern am Montag mitteilte.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen insgesamt 2,52 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 53,70 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020) eine Dividendenrendite von 4,69 Prozent. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 987,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 816,62 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 31,69 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 81,88 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Der Konzern aus Los Angeles bietet unter anderem Versicherungen für Autos und Häuser an. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 10,10 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de