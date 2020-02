Merkel berät in Angola über Wirtschaftszusammenarbeit und Reformen

LUANDA (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel setzt ihre zweitägige Afrikareise am Freitag (12.00 Uhr) in Angola fort. Am Mittag wird sie von Präsident Joao Manuel Gonçalves Lourenço in der Hauptstadt Luanda empfangen. Mit dem Besuch will die Kanzlerin auch den konstruktiven regionalpolitischen Einsatz der Regierung Lourenços etwa im Kongo oder im Konflikt zwischen Ruanda und Uganda würdigen.

Angesichts der ausbaufähigen Wirtschaftskooperation zwischen Deutschland und Angola dürfte Merkel den Präsidenten auch ermuntern, den Kurs gegen Korruption und Vetternwirtschaft fortzusetzen. In Angola sind derzeit erst 25 deutsche Unternehmen engagiert. Korruption und fehlende Rechtsstaatlichkeit gelten als größte Bremse für deutsche Investitionen.

Merkel hatte Angola bereits im Juli 2011 als erste deutsche Regierungschefin besucht. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist einer der größten Erdölproduzenten Afrikas. Dennoch gilt das Land als eines der ärmsten der Welt.

Beim jetzigen Besuch Merkels dürfte es erneut um den Wunsch der angolanischen Regierung nach einer Lieferung von deutschen Küstenwachbooten gehen. Damals hatten entsprechende Gespräche erheblichen politischen Wirbel ausgelöst. Die angolanische Regierung ist weiterhin an einer Lieferung der Boote interessiert./bk/rek/DP/zb