Merkel berät mit Unionsspitzen über Kurs im Koalitionsausschuss

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag mit den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU und CSU zu Vorberatungen über den Unionskurs im anschließenden Koalitionsausschuss zusammengekommen. Bei den von 15.00 Uhr an geplanten Verhandlungen in großer Runde im Kanzleramt in Berlin galt ein Kompromiss bei der seit Jahren diskutierten Wahlrechtsreform als dickster Brocken. An den Unionsberatungen nahmen neben Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Markus Söder, der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt sowie Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teil.

Eine Entscheidung des Koalitionsausschusses wurde bei der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes im Kampf gegen Massenentlassungen wegen der Corona-Pandemie erwartet. Die Koalitionsspitzen waren sich weitgehend einig, dass die Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert werden soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will eine Verlängerung der Laufzeit von bisher 12 auf bis zu 24 Monate. Spätestens im März 2022 soll sie auslaufen. Aus der Union hieß es, man wolle erreichen, dass die Regelung schon 2021 auslaufe.

Wichtiges Thema im Koalitionsausschuss sollte erneut die Bewältigung der Corona-Pandemie sein. Dabei dürften auch Maßnahmen gegen die seit Wochen auch im Zusammenhang mit Familienfeiern und Reiserückkehrern ansteigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen eine Rolle spielen. Weitreichende Entscheidungen sind hier aber wohl erst von der Runde Merkels mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag zu erwarten. Die Koalitionsspitzen wollten sich zudem mit der stockenden Reform zweier Sicherheitsgesetze befassen. Knackpunkt innerhalb der Koalition ist die Frage der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ), bei der es auf Seiten der SPD Bedenken gibt./bk/rm/DP/eas