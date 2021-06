Merkel besucht Biden am 15. Juli in Washington

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Mitte Juli in Washington mit US-Präsidenten Joe Biden zusammentreffen.

"Wir können bestätigen, dass die Bundeskanzlerin auf Einladung von US-Präsident Joe Biden am 15. Juli einen Arbeitsbesuch in Washington machen wird", sagte eine Regierungssprecherin in Berlin am Freitag. Einzelheiten würden später bekanntgegeben. Das Weiße Haus kündigte den Besuch ebenfalls an.

Im Laufe des Tages treffen Merkel und Biden beim G7-Treffen im britischen Cornwell aufeinander.