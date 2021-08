Merkel betont Chancen Zusammenarbeit mit Afrika

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu einer engeren Wirtschaftzusammenarbeit mit Afrika aufgerufen.

"Afrika verfügt über so viel Marktpotenzial", sagte sie am Freitag bei einer Subsahra-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Deshalb wolle man Investitionshürden weiter senken, sagte sie vor allem mit Blick auf Länder der sogenannten "Compact with Afrika"-Initative der G20. Merkel empfängt am Nachmittag rund ein Dutzend afrikanischer Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt. Da die Afrikanische Union nun eine Freihandelszone eingerichtet habe, gebe es auch die Aussicht auf ein EU-Afrika-Wirtschaftsabkommen. 2017 hatte die G20 unter deutscher Präsidentschaft eine Initiative gestartet, um besonders reformfreudige Staaten in Afrika mit Investitionen zu unterstützen. Die Reformen zahlten sich aus, betonte Merkel. Die Compact-Länder hätten 2020 trotz der Corona-Pandemie immerhin ein Wachstum von 0,1 Prozent verzeichnet. In anderen afrikanischen Staaten habe es dagegen einen Einbruch gegeben.

Merkel pochte auch auf eine faire Verteilung von Corona-Impfstoffen. Deutschland sei bei der internationalen Covax-Initiative zur Versorgung ärmerer Staaten mit Impfstoff mit 2,2 Milliarden Euro nach den USA der größte Finanzier. Zudem spende Deutschland Impfdosen und setze sich für den Aufbau von Impfstoff-Prduktionsstandorten in Afrika ein.

Zu den Comact-Ländern gehören etwa Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien.