Merkel betont Notwendigkeit weiterer Corona-Beschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Notwendigkeit weiterer starker Beschränkungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie unterstrichen. "Wenn wir warten würden, bis die Intensivstationen voll belegt sind, dann wäre es zu spät", sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Die seit November geltenden Beschränkungen hätten zu einer Seitwärtsbewegung bei der Entwicklung der Infektionszahlen geführt, aber noch nicht zur so "dringend notwendigen Trendumkehr nach unten". Die Neuinfektionen seien weiter auf "viel zu hohem Niveau", noch immer stiegen die Zahlen in einigen Regionen, anstatt zu sinken.

Die Kanzlerin betonte, in der Pandemiebekämpfung gehe es nicht um ein Gegeneinander von Gesundheit und anderen wichtigen Aspekten wie Bildung und Wirtschaft. Was das Gesundheitssystem vor Überlastung schütze, diene allem anderen und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Merkel verteidigte das Vorgehen der Regierungen von Bund und Ländern und betonte auch die Rolle der Parlamente. "Unsere parlamentarische Demokratie ist leistungsfähig." Sie könne sehr schnell Entscheidungen treffen und sei für die Bürger "ein Anker des Vertrauens, gerade in Zeiten wie diesen"./bk/sk/sam/ted/hoe/jr/DP/eas