Merkel - Brauchen Zeit für Vorbereitung auf große Coronavirus-Welle

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen energischen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gefordert und auf eine drohende Infektionswelle in den nächsten Monaten hingewiesen.

"Das wirksamste Mittel gegen das Virus ist, seine Ausbreitung zu verlangsamen", sagte Merkel am Montag in Berlin bei einer deutsch-griechischen Wirtschaftskonferenz. Die Kanzlerin, die sich bisher kaum zu der Epidemie geäußert hatte, warnte vor falschen Hoffnungen. Das Virus werde sich weiter auch in Deutschland verbreiten. Aber es gehe darum, das Tempo so weit wie möglich zu drosseln. "Wir erarbeiten uns also wertvolle Zeit."

Diese Zeit brauche man, damit die Wissenschaft an Medikamenten und Impfstoffen forschen könne, sagte Merkel. Die Zeit sei aber auch nötig, damit Staat und Politik dazu beitragen könnten, "den in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst im Herbst und im nächsten Winter benötigten zusätzlichen Bedarf an Schutzausrüstung für zusätzliches medizinisches und pflegerisches Personal und für die intensivmedizinische Bettenausstattung in den Krankenhäusern aufzustocken". Deshalb "war und ist es überhaupt nicht vergebens", das Tempo der Infektionen drosseln zu wollen.

Zudem wolle man die Folgen in der Wirtschaft abfedern, fügte Merkel mit Hinweis auf die Beschlüsse des Koalitionsausschusses hinzu. Sie hob besonders die Hilfen beim Kurzarbeitergeld hervor. Finanzminister Olaf Scholz und Arbeitsminister Peter Altmaier würden zudem noch in dieser Woche Vorschläge für Liquiditätshilfen für Firmen vorlegen.