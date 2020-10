Merkel bremst Heils Entwurf für Anrecht auf Homeoffice

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich gegen den Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein begrenztes Recht auf Homeoffice für Angestellte.

"So wie es jetzt vorliegt, wird es sicher so in dieser Legislaturperiode nicht mehr den Bundestag verlassen, denke ich", sagte Merkel am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) zu dem Projekt. "Bei dem Entwurf gibt es eine ganze Menge Gesprächsbedarf – um es ganz vorsichtig anzudeuten." Zuvor hatte Heil bereits scharfe Kritik aus der Union für seinen Vorschlag bekommen, einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr für Angestellte einzuführen. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer warnte vor einem derartigen Gesetz. Viele Betriebe hätten mit ihren Beschäftigen in den vergangenen Wochen pragmatisch eigene Regeln für Homeoffice gefunden.

Sie habe Verständnis dafür, dass die Unternehmen keine neuen Regelungen wollten, sagte Merkel. Allerdings verwies sie darauf, dass die Koalition aus CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart habe, einen rechtlichen Rahmen für die Heimarbeit zu schaffen. Heil hatte seinen Vorstoß im April angekündigt und nun einen Gesetzentwurf vorgelegt.