Merkel - Corona-Krise bleibt noch ganzen Winter

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Erwartung gedämpft, dass mit der schnellen Entwicklung von Impfstoffen die Corona-Krise bald vorbei sei.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die zweite Welle härter ist, und sie fällt vor allem in eine schlechte Jahreszeit", sagte Merkel am Mittwoch bei der Übergabe des Gutachtens des Sachverständigenrates in Berlin. "Sie wird uns noch den ganzen Winter beschäftigen", fügte sie hinzu. Auch die positiven Nachrichten über die Impfstoffentwicklung würden daran nichts ändern und sich noch nicht im Winter niederschlagen. Deshalb müssten Corona-Vorsichtsmaßnahmen weiter gelten.

Merkel pochte zudem darauf, an der Schuldenbremse im Grundgesetz festzuhalten, die Bund und Ländern Vorgaben für die erlaubte Neuverschuldung macht. Die Schuldenbremse sei flexibel genug in der jetzigen Krise. Sie "muss auch Leitschnur für die zukünftigen Jahre bleiben", sagte sie zu Vorschlägen, die Vorgabe abzuschaffen.