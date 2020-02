Merkel dämpft Erwartung auf Einigung bei EU-Finanzgipfel

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat sich zurückhaltend zu den Chancen geäußert, dass sich der EU-Sondergipfel am Donnerstag auf die EU-Finanzen ab 2021 einigt.

Eine Einigung sei zwar im elementaren Interesse Deutschlands, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. "Ich sage allerdings voraus, dass ich noch nicht weiß, ob das gelingt. Wir finden, dass unsere Belange an vielen Stellen noch nicht ausreichend berücksichtigt sind." Unter anderem lehne Deutschland den Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel ab, die Rabatte von den nationalen Überweisungen auslaufen zu lassen. Die Nettozahler in der Union würden sich untereinander abstimmen, sagte Merkel. Denn auch wenn die nationalen Zahlungen an die EU künftig bei einem Prozent der Wirtschaftskraft lägen, müsse Deutschland nach dem Brexit jährlich rund zehn Milliarden Euro mehr zahlen.

Am Donnerstag kommen die 27 EU-Regierungen in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um über den rund eine Billion Euro großen Finanzrahmen der EU von 2021 bis 2027 zu beraten.