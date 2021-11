Merkel - Deutschland bei Innovationen oft Weltspitze

Berlin (Reuters) - Deutschland muss in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Pharmaforschung oder der Biowissenschaften nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel aufholen, um zur Weltspitze aufzuschließen.

Deutschland sei zwar im Innovations-Ranking weltweit in der Spitzengruppe, aber es gebe Nachholbedarf bei etlichen Technologien, sagte die geschäftsführende Kanzlerin der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. "Es gibt Bereiche wie die Biowissenschaften, in denen wir auch wegen starker regulatorischer Anforderungen zurückgefallen sind", fügte sie hinzu. Etwa in der Quantenphysik, der Klimaforschung, Physik, Chemie, der Laser-, Nano- oder Robotik-Forschung sei Deutschland aber gut aufgestellt.

Die Kanzlerin betonte nach ihrer 16-jährigen Amtszeit die Bedeutung langfristiger Planungen in der Forschungspolitik. Sie verwies deshalb auf die beschlossenen Pakte für Forschung und Innovation für die außeruniversitäre Forschung bis 2030 und die Hochschulen. "Für die ist es jetzt eben nicht mehr eine jährliche Zitterpartie, sondern da ist Verlässlichkeit", sagte sie mit Blick auf Haushaltsverhandlungen. In ihrer Amtszeit seien die Bundesausgaben für Forschung und Entwicklung auf fast 19 Milliarden Euro mehr als verdoppelt worden. Der gesamtstaatliche Anteil von Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandprodukt habe zu Beginn ihrer Amtszeit 2005 bei 2,47 Prozent gelegen und erreichte 2019 schon 3,17 Prozent. "Das alles hat große Verlässlichkeit in die Forschungslandschaft gebracht. Wissenschaftler sind aus dem Ausland zurückgekehrt", sagte sie.

Merkel kritisierte aber, dass es Bremsen für die Forschung gebe und erwähnte vor allem die Länder-Ethikräte, die Forschungsvorhaben begutachten müssen. "16 Ethikräte und 16 Datenschutzbeauftragte können bei länderübergreifenden Forschungsprojekten schon eine Hürde sein, die zumindest die Genehmigung von Forschungsvorhaben sehr langwierig macht", sagte sie. Zudem forderte Merkel, dass die sogenannte Agentur für Sprunginnovation, die revolutionäre Technologien fördern soll, künftig freier Aufträge vergeben können sollte. Die Spaltung in einen zivilen und einen militärischen Teil bei der Agentur sei "natürlich nicht gerade eine Stärkung".