Merkel - Deutschland will in Quantenforschung Weltspitze bleiben

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert verstärkte Anstrengungen, um Deutschlands Platz in der Weltspitze der Quantentechnologie zu verteidigen.

Bei der Einweihung des ersten kommerziell nutzbaren Quantencomputers in Deutschland und Europa mahnte Merkel am Dienstag mit Hinweis auf die USA und China, "dass der Rest der Welt nicht schläft". Es handele sich um eine Zukunftstechnologie, mit der etwa medizintechnische Durchbrüche erreicht und die Materialforschung revolutioniert werden könne, weil sehr komplexe Berechnungen durch die Schnelligkeit der Computer möglich würden. Die Bundesregierung wolle mit ihrer Förderung von zwei Milliarden Euro vor allem die marktnahe Entwicklung unterstützen. Deutschland will mit einem Firmen-Konsortium in den kommenden zwei Jahren einen eigenen Quantencomputer-Demonstrator entwickeln. Quantencomputer gelten als wesentlich leistungsstärker als herkömmliche Supercomputer.

Der Computer "IBM Quantum System One", der im baden-württembergischen Ehningen steht, wird in den kommenden Jahren von der Fraunhofer-Forschungsgemeinschaft verwaltet. Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer sagte, dass man Rechnerleistungen an Forschungseinrichtungen sowie Firmen in allen Größen vermieten wolle. Der Rechner ist der erste, den der US-Konzern IBM außerhalb der USA zur Verfügung stellt, und hat eine Leistung von 27 sogenannten Qubits. IBM-Europachef Marin Jetten kündigte an, dass IBM 2023 bei der nächsten Stufe der Entwicklung einen Quantenrechner mit mehr als 1000 Qubits Rechnerleistung entwickelt haben will. Forschungsministerin Anja Karliczek sagte, dass das Ziel der Entwicklung eines eigenen Quantencomputers keine Abschottung gegenüber internationaler Zusammenarbeit bedeuten werde.