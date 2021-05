Merkel dringt nach Abbas-Telefonat auf "zügigen" Waffenstillstand

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach einem Telefonat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas einen "zügigen" Waffenstillstand gefordert.

Merkel und Abbas seien sich nach dem Telefonat am Donnerstag einig gewesen, dass die Initiativen für einen zügigen Waffenstillstand unterstützt werden sollten, teilte ein Regierungssprecher mit. Die Bundeskanzlerin habe zudem Israels Recht auf Selbstverteidigung gegenüber den Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen unterstrichen. Das Telefonat kommt zum Zeitpunkt eines Besuchs von Außenminister Heiko Maas in Israel und dem Westjordanland. Merkel hatte zuvor auch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefoniert. In Berlin sorgt man sich, dass die Offensive der als Terrororganisation eingestuften Hamas aus dem Gazastreifen die durch die umstrittene Verschiebung von Wahlen angeschlagene Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde weiter schwächen könnte.

