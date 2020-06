Merkel dringt nach EU-Gipfel auf schnelle Einigung über EU-Finanzen

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel dringt auf eine schnelle Verständigung auf die künftigen EU-Finanzen.

Eine Einigung im Sommer sei wichtig, damit das Geld aus dem geplanten Aufbaufonds für von der Coronakrise betroffene Länder schnell abfließen könne, sagte sie am Freitag nach einer Videokonferenz der 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Dies wird nach Erwartung der Bundesregierung frühestens Anfang 2021 möglich sein. Es sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, das Geld an Staaten wie etwa Italien vorher auszuzahlen, sagte Merkel.

In der Frage von Zuschüssen oder Krediten habe es noch keine Einigung gegeben, sagte Merkel mit Blick auf den deutsch-französischen Vorschlag, Zuschüsse von 500 Milliarden Euro an besonders von Corona betroffene EU-Staaten zu zahlen. Auf dem EU-Gipfel sei von niemandem infrage gestellt worden, dass die EU-Kommission dafür Anleihen aufnehmen soll. Mit der Rückzahlung der Schulden sollte bereits vor 2027 begonnen werden, forderte die Kanzlerin. Deutschland sei in der Debatte über den künftigen EU-Haushalt wichtig, dass es Rabatte bei den Abführungen der Nettozahler der EU gebe.