Merkel fordert Bund-Länder-Pakt für Flutkosten-Bewältigung

- von Andreas Rinke und Holger Hansen

Bad Münstereifel/Berlin (Reuters) - Bund und Länder sollen die Aufbaukosten nach der Flutkatastrophe mit einem neuen Aufbaufonds schultern.

Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei einem Besuch in der von den Fluten stark betroffenen nordrhein-westfälischen Stadt Bad Münstereifel an. "Wir werden bei der Aufbauhilfe sehr viel mehr zu tun haben als bei früheren Hochwassern", sagte Merkel. Aus einem Reuters vorliegenden Entwurf geht hervor, dass das Bundeskabinett am Mittwoch eine Soforthilfe von 400 Millionen Euro beschließen will, von der die Länder die Hälfte übernehmen sollen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte einen Beschluss über Landeshilfen für Donnerstag an. Bayern beschloss am Dienstag für Hochwasser-Geschädigte im eigenen Land Soforthilfen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Nachdem sich Merkel am Sonntag ein Bild der Lage in Rheinland-Pfalz gemacht hatte, besuchte sie am Dienstag zusammen mit Unions-Kanzlerkandidat Laschet Bad Münstereifel, dessen Innenstadt stark zerstört wurde. "Die Stadt ist so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt", sagte die Kanzlerin. Beide Politiker lobten ebenso wie die Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian, die hohe Solidarität der Bevölkerung für die Betroffenen. In den am stärksten beschädigten Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Dienstag an. Mehr als 160 Menschen starben durch das Hochwasser, das durch Starkregen in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst worden war.

SOFORTHILFEN UND AUFBAUFONDS

Der Entwurf des Finanz- und des Innenministeriums für den Kabinettsbeschluss behandelt nur die Soforthilfen. Über einen längerfristigen Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe soll erst später entschieden werden. Der Bund schlägt vor, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber bei einem Sondertreffen Ende Juli oder Anfang August diskutieren könnten. Voraussetzung soll aber sein, dass sich alle Länder an der Finanzierung beteiligen.

Die Soforthilfe sei "zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort sowie zur Überbrückung von Notlagen" gedacht, heißt es in dem Entwurf. Man werde auch Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. "Der Bund wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die bundeseigene Infrastruktur schnellstmöglich wiederherzustellen", sicherte die Bundesregierung zu. Intern wird mit Schäden nur an der Bundesinfrastruktur von rund zwei Milliarden geschätzt. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem monatelangen Wiederaufbau der durch die Flut zerstörten Trassen. "Allein sieben Regionalverkehrsstrecken sind so stark von den Wassermassen zerstört, dass die DB sie neu bauen oder umfangreich sanieren muss", teilte der Staatskonzern mit.

An den Aufbauhilfen werde sich der Bund im gleichen Umfang wie bei früheren Hochwasserkatastrophen beteiligen, heißt es in dem Kabinettsentwurf. Der Bund sei auch zu Gesprächen über einen neuen Fonds "für dieses, aber auch für künftige überregionale Schadensereignisse von erheblichem Ausmaß" bereit. Daran müsse sich aber "die Gesamtheit aller Länder im Rahmen einer gesamtstaatlichen solidarischen Kraftanstrengung" beteiligen. Darüber könne die Ministerpräsidenten-Konferenzen beraten, wenn sich der Schaden der jetzigen Flutkatastrophe besser abschätzen lasse.

Laschet forderte die anderen 15 Länder auf, dem Beispiel seines Landes zu folgen und ein Klima-Anpassungsgesetz zu verabschieden. Man werde sich künftig noch stärker auf Extremwetter vorbereiten müssen. Dies betonte auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber. "Wir werden 40 Milliarden Euro für Hochwasserschutz in den nächsten 20 Jahren ausgeben", sagt der Politiker der Freien Wähler nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts.

DEBATTE UM WARNSYSTEME UND SCHÄDEN

Mehrere Politiker forderten ein zusätzliches SMS-Warnsystem im Katastrophenfall. So sprachen sich etwa FDP-Chef Christian Lindner, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei für ein sogenanntes Cell-Broadcasting-System aus, wie es etwa schon in Neuseeland genutzt wird. Merkel verwies aber darauf, dass dies nur eine zusätzliche Maßnahme sein könne, weil die Warnung etwa über die Nina-Warn-App den Vorteil habe, dass sie anders als SMS auch noch funktioniere, wenn das Mobilfunknetz zusammengebrochen sei.

Angesichts der Schäden warnt die Versicherungswirtschaft, dass Naturgefahren nicht mehr in der bestehenden Form versichert werden könnten, wenn es nicht gelinge, den Klimawandel zu bremsen und die Erderwärmung unter dem Zwei-Grad-Ziel zu begrenzen. 2021 könne sich zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, der "Rheinischen Post". Damals habe der versicherte Schaden 9,3 Milliarden Euro betragen.

Der Chef-Klimawissenschaftler der Münchener Rück warnte vor Fehlanreizen durch eine Pflichtversicherung für Hausbesitzer und Gewerbetreibende gegen Elementarschäden wie Hochwasser und Starkregen. Wenn eine solche Versicherung eine Einheitsprämie für alle vorsähe, könne das kontraproduktiv sein, sagte Ernst Rauch zu Reuters TV. Dies könne Anreize schaffen für die Besiedelung von Gebieten, die hoch gefährdet seien.