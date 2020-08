Merkel fordert "unverzügliche" Freilassung der Inhaftierten in Belarus

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert nach Angaben ihres Sprechers die "bedingungslose und unverzügliche" Freilassung der in Belarus inhaftierten Demonstranten.

Die Kanzlerin verurteile den Einsatz brutaler Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Merkel sei "erschüttert" über Berichte, wonach Inhaftierte misshandelt worden seien. "Belarus muss die Menschen bedingungslos und unverzüglich freilassen", sagte Seibert. Die Regierung von Belarus müsse die Versammlungs-, Meinungs- Informationsfreiheit gewährleisten. Die Proteste spiegelten die Unzufriedenheit, "auch Verzweiflung" über die herrschenden Verhältnisse in dem Land wider. Sie richten sich gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko, der das Land seit 1994 autoritär regiert und dem die Opposition Wahlbetrug vorwirft.

Seibert kündigte an, dass Deutschland bei den Beratungen der EU-Außenminister am Nachmittag über Strafmaßnahmen sprechen wolle. "Aus unserer Sicht wird es dabei auch um Sanktionen gehen müssen gegen die, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind", sagte der Regierungssprecher.