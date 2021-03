Merkel fordert von Firmen und Ländern konsequentere Haltung in Corona-Pandemie

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Unternehmen und Bundesländer aufgefordert, in der Corona-Pandemie konsequenter die eigenen Verpflichtungen umzusetzen.

Der Wirtschaft drohte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag mit Auflagen für ein zweimaliges Testen pro Woche für ihre Mitarbeiter, wenn nicht "an die 90 Prozent" der Betriebe die Selbstverpflichtung freiwillig umsetzten. Die Bundesländer wiederum sollten die beschlossenen Tests an Schulen und Kitas auch wirklich garantieren, forderte die Kanzlerin. Deutschland befinde sich in einer dritten Corona-Welle. Die Zahlen an Neuinfektionen stiegen auch in vielen anderen europäischen Ländern. Es sei deshalb "nicht in Ordnung", wenn Termine für Impfungen nicht vergeben oder wahrgenommen würden.

Anfang April erwarte die Bundesregierung eine Aussage der Wirtschaft, wie viele Firmen die Tests für ihre Mitarbeiter in den Betrieben anböten, sagte Merkel. Die Regierung werde aber auch eigene Erhebungen machen. "Wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft .... Tests seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen." Das Bundeskabinett werde darüber am 13. April entscheiden.