Merkel für Abkommen mit Großbritannien - "Aber nicht um jeden Preis"

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzler Angela Merkel pocht weiter auf ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien.

"Wir wollen ein Abkommen, aber natürlich nicht um jeden Preis", sagte sie am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. Dort wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag über die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich sprechen und ihre Position erneut festlegen. "Es muss ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren können", sagte Merkel. Man werde EU-Chefunterhändler Michel Barnier in seinen Bemühungen unterstützen.