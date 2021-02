Merkel gibt nach Bund-Länder-Runde Regierungserklärung im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Ergebnisse der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie im Bundestag erläutern. Geplant sei eine Regierungserklärung am kommenden Donnerstag, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Einen Tag zuvor trifft sich Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sprechen. Unter anderem wird es um die Frage gehen, ob der Lockdown nach dem 14. Februar trotz sinkender Infektionszahlen fortgesetzt wird oder behutsame Schritte für eine Rückkehr zur Normalität unternommen werden können.

Merkel hatte seit Beginn der Pandemie immer wieder Regierungserklärungen im Bundestag abgegeben. Es gebe natürlich einen Erläuterungs- und Informationsbedarf zur Politik der Bundesregierung, sagte Seibert./tam/DP/nas