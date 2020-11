Merkel gratuliert Biden - "USA und Europa müssen zusammenstehen"

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Joe Biden zum Sieg bei der US- Präsidentenwahl gratuliert und zugleich einen engen transatlantischen Schulterschluss gefordert.

"Die USA und Deutschland als Teil der EU müssen zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen", sagte sie am Montag in Berlin. Man müsse "Seite an Seite" die Corona-Krise, die Erderwärmung und den internationalen Terrorismus bewältigen und für eine "offene Weltwirtschaft und freien Handel" kämpfen. Dies sei die Grundlage des Wohlstands auf beiden Seiten des Atlantiks. Deutschland und die EU wüssten, dass sie dabei mehr eigene Verantwortung übernehmen müssten. Merkel betonte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris.