Merkel hält generelles Tempolimit derzeit nicht für nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen in Deutschland ausgesprochen. "Ich persönlich bin der Meinung, dass die heute ja gängigen, angepassten Geschwindigkeiten, die auch sehr variieren können mit der Tageszeit, ausreichen, um vernünftigen Verkehrsfluss hinzubekommen", sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin bei ihrer Sommer-Pressekonferenz. Der Empfehlung des Bundesumweltamts, eine generelle Höchstgeschwindigkeit einzuführen, schließe sie sich "im Augenblick nicht an". Die Umweltbehörde empfiehlt ein Tempolimit auch für den Klimaschutz./ted/bk/sk/hoe/hrz/bw/mfi/rbo/rm/DP/stw