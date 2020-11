Merkel - Hätte mir bei Treffen mit Ländern zu Pandemie mehr vorstellen können

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich unzufrieden über die jüngsten Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in der Corona-Pandemie geäußert.

Sie hätte sich bei der Konferenz am Montag mehr vorstellen können, sagte Merkel auf dem Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag in Berlin. Jeder Tag zähle, ein Zögern koste im Zweifel immer mehr Geld. "Deshalb bin ich da manchmal ungeduldig", sagte Merkel. Allerdings sei es auch schwer abzuschätzen, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen entwickeln werde.

Das weitere längerfristige Vorgehen in der Pandemie wollen die Kanzlerin und die Länderchefs am Mittwoch kommender Woche festlegen. Die aktuell bestehenden Einschränkungen gelten noch bis Ende November. Merkel warb um Verständnis für die anhaltenden Auflagen. Die Lage sei unverändert ernst. "Wenn wir warten würden, bis die Intensivbetten voll belegt sind, wäre es zu spät." Es sei ihr bewusst, dass die Einschränkung vor allem der Kontakte "eine demokratische Zumutung" seien. Dennoch seien die Restriktionen unvermeidbar.

Der deutschen Wirtschaft sagt die Kanzlerin zugleich weitere Hilfen zu. Die Bundesregierung werde in den Wintermonaten alles daransetzen, Unternehmen unter die Arme zu greifen, "die eigentlich gesund sind", aber von der Pandemie unverschuldet getroffen worden seien. Sie rechne damit, dass die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im laufenden Jahr 2021 einen "kräftigen Wachstumsschub" erfahren werde. In der Pandemie habe die Bundesregierung den Unternehmen nicht nur einen "Überbrückungsschub" gegeben, sondern auch einen Innovationsschub, sagte die Kanzlerin.