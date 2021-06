Merkel - Halbleiterkrise erschwert wirtschaftliche Erholung nach Pandemie

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die weltweite Halbleiter-Knappheit als Bremsschuh für das Wirtschaftwachstum auch in Deutschland.

"In jedem Fall erschweren die Engpässe die wirtschaftliche Erholung nach der Krise", sagte Merkel am Montag bei der virtuellen Eröffnung eines Halbleiter-Werks der Firma Bosch in Dresden. Deutschland und Europa müssten widerstandsfähiger gegen solche Krisen werden. Die Ausgangslage Deutschlands für die nötige Aufholjagd bei der Mikroelektronik sei wegen einer "exzellenten" Grundlagenforschung und einer weit gefächerten Wirtschaftsstruktur günstig. Die Bundesregierung habe Anfang 2021 ein neues Förderprogramm über 400 Millionen Euro aufgelegt. Auf EU-Ebene arbeite man an einem zweiten Programm zur Förderung des strategischer wichtigen Bereichs der Halbleiter. "Wir werden Mikroelektronik noch weiter und stärker fördern", kündigte Merkel an.