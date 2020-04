Merkel: 'Ich denke jetzt mal tageweise'

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über einen möglichen Ausfall des Sommerurlaubs infolge der Corona-Krise verzichtet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf öffentliche Prognosen. "Ich denke jetzt mal tageweise", sagte sie am Donnerstag in Berlin bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. Sie nehme es sehr ernst, wenn der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler sage, er rede nicht über Entspannung. Möglicherweise bevorstehende Lockerungen der momentan harten Einschränkungen müssten in Spannen von zwei bis drei Wochen immer wieder auf ihre Wirkung überprüft werden.

"Eins muss man sagen: Diese Regeln, nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten - die werden, solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen", sagte Merkel. "Was das dann für Juni, Juli oder August bedeutet, das diskutieren wir bei einer der späteren Pressekonferenzen."/jr/DP/jha