Merkel - Keine privaten Reisen und Besuche über Ostern

Berlin (Reuters) - Die Bundesbürger sollen auf Reisen und Besuche von Verwandten über die Osterfeiertage angesichts der Coronavirus-Krise verzichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch in einer Telefon-Schalte darauf, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen bis nach den Feiertagen zu verlängern. "Wir sind von dem, was wir erreichen müssen, noch weit entfernt", sagte die Kanzlerin in einer Telefon-Pressekonferenz. Für eine Lockerung der bestehenden Auflagen sei es "bei weitem zu früh". Daher müsse auf private Reisen verzichtet werden. Nach Ostern werde die Lage dann neu bewertet.