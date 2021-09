Merkel kritisiert EU-Partner für Blockaden gegen Westbalkan-Staaten

Berlin/Tirana (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat EU-Länder davor gewarnt, aus innenpolitischen Motiven die Annäherung der Westbalkan-Staaten an die EU auszubremsen.

"Wenn die Bedingungen erfüllt sind, muss die EU Wort halten", sagte sie am Dienstag in Tirana nach einem Treffen mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Hintergrund ist, dass derzeit etwa Bulgarien den Startschuss für die Eröffnung von Beitrittsgesprächen für Nordmazedonien und Albanien verhindert, obwohl beide Staaten die von der EU gesetzten Bedingungen erfüllt haben. "Das erzeugt Enttäuschung", warnte Merkel. Es würden immer wieder aus innenpolitischen Gründen Vorbehalte vorgeschoben. Die Bundesregierung hatte auch Frankreich und den Niederlanden in den vergangenen Jahren vorgeworfen, sie würden die EU-Annäherung der sechs Länder der Region verschleppen. Merkel sagte, dass der Westbalkan für die EU und Deutschland aber von hoher geostrategischer Bedeutung sei.