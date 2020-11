Merkel lehnt Grundgesetz-Deckel bei 40 Prozent Sozialbeiträge ab

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt Forderungen der Wirtschaft ab, dass die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf maximal 40 Prozent im Grundgesetz festgeschrieben werden soll.

Die Union werde sich sicher auch im Bundestagswahlkampf 2021 zu diesem Ziel bekennen, das die große Koalition bis Ende kommenden Jahres garantiert. "Aber ich habe so viele Sachen, die ins Grundgesetz sollen", sagte Merkel am Donnerstag bei einem virtuellen Auftritt bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Anspielung auf andere politische Debatten wie etwa Kinderrechte. Wichtiger als eine Festschreibung sei, auf die richtige Entwicklung der Zahl der Sozialversicherungspflichtigen zu achten.

Merkel wehrte auch Forderungen nach einem radikalen Umbau des Sozialsystems ab. In ihrer Amtszeit hätten sich so viele Prognosen, "wann was aus dem Ruder läuft, nicht bewahrheitet", sagte sie mit Blick etwa auf das Rentensystem. Die starke Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter habe den Druck im System über Jahre deutlich entspannt. Man müsse dafür sorgen, dass der Trend nach Ende der Corona-Pandemie weitergehe. "Ich persönlich halte nicht so viel davon, bis 2050 mit großen Schmerzen irgendwelche Strukturänderungen der Rentenversicherung zu beschließen, die sich drei oder fünf Jahre später als falsch erweisen", betonte Merkel. Stattdessen solle man lieber die private Altersvorsorge stärken. "Die Riester-Rente ist dringend voranzutreiben."

Bei der Krankenversicherung, die durch Corona jetzt stark belastet werde, glaube sie an einer Normalisierung nach der Pandemie. Bei der Pflegeversicherung gebe es sicherlich Reformbedarf. Dieser gehe in die Richtung, Steuerzuschüsse zu erhöhen, um die Beiträge der Versicherten stabil zu halten.