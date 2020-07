Merkel mahnt Einigung in EU-Finanzen noch im Sommer an

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Europa eine Einigung bei den Finanzfragen noch im Sommer angemahnt.

"Wir dürfen keine Zeit verlieren, darunter würden nur die Schwächsten leiden", sagte Merkel am Mittwoch im Europäischen Parlament in Brüssel bei der Vorstellung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis zum Jahresende. Die soziale Dimension sei für den Zusammenhalt in Europa ebenso wichtig wie die wirtschaftliche. Hilfen für besonders von der Krise betroffene Regionen sei in aller Interesse. Aber es gelte auch zu beachten, dass "die wirtschaftlich Starken nicht über Gebühr" belastet würden.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen am 17. Juli in Brüssel versuchen, einen Einigung auf das rund 1,7 Billionen Euro umfassende Finanzpaket bis 2027 zu erreichen. Darin enthalten sein soll auch der Wiederaufbaufonds zur Überwindung der Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie.