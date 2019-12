Merkel - Mir ist kein Druck von China wegen Huawei bekannt

Berlin (Reuters) - In der Debatte um den Einsatz chinesischer Huawei-Technik beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland spürt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach eigenen Worten keinen Druck aus Peking.

Ihr gegenüber sei von chinesischen Stellen nichts Derartiges geäußert worden, sagte sie am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag. Zu dem Vorwurf, Huawei dränge mit Dumpingpreisen in den Markt, äußerte sie sich zurückhaltend. An ihrer Haltung zum Einsatz einzelner Anbieter habe sich nichts geändert: "Ich bin gegen den prinzipiellen Ausschluss eines Unternehmens, aber ich bin dafür, dass wir alles tun, die Sicherheit zu gewährleisten."

Die USA und mehrere andere Länder sehen den Einsatz von Huawei-Technik im neuen 5G-Standard kritisch. Sie befürchten, China könne über den Netzwerkausrüster sensible Daten ausspionieren.