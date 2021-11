Merkel mit Ergebnissen von Weltklimakonferenz zufrieden

Berlin (Reuters) - Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit den Ergebnissen der Weltklimakonferenz nach Angaben ihres Regierungssprechers zufrieden.

In der Abschlusserklärung von Glasgow werde eine klare Richtung aufgezeigt und das Ende fossiler Energieträger eingeleitet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Das ist eine riesige, weltweite Herausforderung." Es gebe dazu aber jetzt einen Konsens von fast 200 Staaten. Es gebe damit international ein starkes Signal, dass der Kohleausstieg vorgezeichnet sei. "Dieser Weg ist unumkehrbar." Nun werde es darum gehen, ob und wie Zusagen wirksam umgesetzt werden könnten. "Das Entscheidende wird die Umsetzung sein."

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow hatten sich die Staaten nach langem Ringen am Samstagabend auf eine Abschlusserklärung verständigt, nach der die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden soll. Erstmals wurde die Kohle-Verstromung explizit ins Visier genommen, wenn auch die Formulierung vor allem auf Drängen Indiens abgeschwächt wurde. Allerdings würden die bisherigen Klimazusagen der Staaten Expertenschätzungen zufolge den globalen Temperaturanstieg nur auf etwa 2,4 Grad Celsius begrenzen. Deswegen stießen die Ergebnisse auf viel Kritik - vor allem von Umweltverbänden und Entwicklungsländern, die besonders stark unter dem Klimawandel erreichen.

"Schönreden will ich hier gar nichts", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. Noch klarere Aussagen zum Kohleausstieg wären wünschenswert gewesen. Aber es gebe die begründete Hoffnung, dass China als größter Emittent von Treibhausgasen nächstes Jahr ein erhöhtes Klimaschutzengagement zeigen werde.