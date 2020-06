Merkel nennt Wirecard-Bilanzskandal besorgniserregend

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wertet den Wirecard-Bilanzskandal als besorgniserregenden Fall.

Ziel müsse es jetzt sein, Schaden vom Finanzplatz abzuwenden und Schwächen zu beheben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Staatsanwaltschaft München müsse offene Fragen ermitteln. Die zuständigen Ministerien für Finanzen, Wirtschaft und Justiz sollten regulatorische Fragen überprüfen.

Finanzminister Olaf Scholz hatte am Donnerstagabend eine Reform der Aufsicht angekündigt. "Auch hier müssen die Strukturen durchleuchtet, mögliche Fehler rasch identifiziert und sofort abgestellt werden." Das Finanzministerium werde dazu in den nächsten Tagen ein Konzept ausarbeiten. "Die BaFin muss künftig in der Lage sein, Sonderprüfungen möglichst kurzfristig, schnell und effizient durchführen zu können." Fehler sieht SPD-Politiker Scholz beim Unternehmen, den Wirtschaftsprüfern und der Aufsicht. Zu eigenen Fehlern äußerte er sich nicht. Auch eine Sprecherin seines Ministeriums wollte darauf nicht eingehen.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Freitag, der Fall müsse schnell und umfassend aufgeklärt werden. Wirtschaftsprüfer stünden aber in der Verantwortung, Fehler frühzeitig zu erkennen.

Wirecard hatte am Donnerstag Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen und die Überschuldung droht. Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Dax kollabiert damit ein Mitglied des deutschen Leitindex. Die Wirtschaftsprüfer von EY, die die Zahlen des Finanzdienstleisters aus dem Münchner Vorort Aschheim seit Jahren testiert hatten, sprachen von einem ausgeklügelten, weltumspannenden Betrugssystem.