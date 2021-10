Merkel pocht trotz Kritik an Taliban auf Hilfe für Afghanistan

Berlin/Rom (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach einer G20-Schalte zu Afghanistan darauf gepocht, dem Land trotz der Kritik an der radikalislamischen Taliban-Regierung zu helfen.

Dabei seien auch der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank in der Pflicht, sagte Merkel am Dienstag in Berlin: "Wir alle haben nichts davon, wenn in Afghanistan das gesamte Finanzsystem zusammenbricht." Sie begrüßte, dass die EU eine Milliarde Euro zur humanitären Hilfe bereitgestellt habe. Deutschland wolle Afghanistan und den Nachbarsländern mit 600 Millionen Euro noch in diesem Jahr helfen. Natürlich sei es eine sicher nicht immer ganz einfache Abgrenzung, ob internationale Hilfe auch die Taliban-Regierung stabilisiere. "Aber zuzuschauen, dass 40 Millionen Menschen ins Chaos verfallen, weil weder Strom geliefert werden kann noch ein Finanzsystem existiert, das kann und darf nicht das Ziel der internationalen Staatengemeinschaft sein", fügte Merkel hinzu.

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsländer in einer Videoschalte über den weiteren Umgang mit Afghanistan beraten. Dazu hatte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi eingeladen, da Italien derzeit den G20-Vorsitz hat. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte bereits am Montag um Finanzhilfen für das Land gebeten, die aber nicht nur Taliban-Kanäle laufen sollte. China hat gefordert, dass die USA und Großbritannien Milliarden Dollar an eingefrorenem Geld der afghanischen Regierung freigeben sollten. Beide Länder lehnen dies aber ab.

Die Kanzlerin erneuerte ihre Kritik, dass die Taliban nicht wie gefordert eine inklusive Regierung gebildet hätten. Deshalb stelle sich die Frage einer politischen Anerkennung der Regierung derzeit nicht. "Dennoch soll und muss es Gespräche geben", fügte sie hinzu. Auch die Bundesregierung spreche mit den Taliban. "Wir fordern, dass alle Organisationen der UN auch Zugang haben für die humanitäre Hilfe, die sie durchsetzen wollen." Die Türkei habe in den G20-Beratungen betont, dass humanitäre Hilfe in Afghanistan und den Nachbarländern auch Einfluss auf Migrationsbewegungen habe. Von Afghanistan dürfe keine neue terroristische Gefahr ausgehen. Auch das US-Präsidialamt teilte mit, dass Präsident Joe Biden mit seinen G20-Partnern darüber gesprochen habe, wie man gegen die extremistische IS-Miliz vorgehen könne, die in Afghanistan auch unter der Taliban-Herrschaft neue Anschläge verübt hat.