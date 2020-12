Merkel schlägt nach steigenden Corona-Zahlen Alarm

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen schlägt Kanzlerin Angela Merkel Alarm: "Mit dem Prinzip Hoffnung kommen wir nicht weiter", sagte Merkel nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen am Montag mit Blick auf die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland.

"Es wird eine ganz schwierige Situation. Mit diesen Maßnahmen kommen wir nicht durch den Winter", fügte sie mit Hinweis auf den bisherigen Teil-Lockdown hinzu. Sie lobte aber zusätzliche Maßnahmen für Corona-Hotspots in einigen Bundesländern. Sowohl Kanzleramtschef Helge Braun als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädierten für ein erneutes Bund-Länder-Spitzentreffen vor den Feiertagen. Dagegen gibt es aber nach Informationen aus Länderkreisen Widerstand aus Reihen der Ministerpräsidenten.

"Wenn wir es schaffen, noch vor Weihnachten einmütig Verschärfungen zu beschließen, sind wir dabei", sagte der CDU-Politiker Braun zu "Bild". Er forderte neue Maßnahmen in Schulen, eine Diskussion über den Einzelhandel und eine Entzerrung im Öffentlichen Nahverkehr. Söder sagte, die Maßnahmen reichten nicht aus. Nach Sachsen und Baden-Württemberg hatte auch Bayern am Wochenende neue Vorschriften für Corona-Hotspots mit besonders hohen Infektionszahlen beschlossen.

Hintergrund der Mahnungen sind die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Danach steigt die Zahl der Neuinfektionen trotz des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns wieder. Das RKI meldete am Montag einen Anstieg der als positiv registrierten Personen um 12.332 auf mehr als 1,183 Millionen. Dies ist deutlich mehr als vergangenen Montag. Am Wochenende melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 147 auf 18.919.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz stieg laut RKI auf einen neuen Höchstwert von 145,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch neu innerhalb sieben Tagen auf 100.000 Einwohner anstecken. Damit entfernt sich die Zahl immer weiter von dem von Bund und Ländern angestrebten Schwellenwert von 50, der eigentlich mit den beschlossenen Teil-Lockdown hatte erreicht werden sollen.

"ZÜGIG AUF DIE 50"

Braun, Söder und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verwiesen darauf, dass die von den 16 Ländern akzeptierten Maßnahmen nicht ausreichten, die eine Schließung von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen bis zum 10. Januar umfassen. Der Bund sei seit Mitte Oktober aus jeder Ministerpräsidentenkonferenz mit der Aussage herausgegangen, dass man eigentlich zusätzliche Maßnahmen hätte beschließen müssen, kritisierte der Kanzleramtschef. Braun forderte die Ministerpräsidenten auf, wie Ende November verabredet, zumindest in den Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern zusätzliche Corona-Maßnahmen einzuführen. Jede Stadt und jeder Landkreis müsse das Ziel haben, die Zahl "zügig auf die 50" zu drücken.

Ob eine Chefrunde mit Merkel noch in dieser oder der nächsten Woche zusammenkommt, galt am Montag in Bund-Länder-Kreisen als unsicher. Es gebe Widerstand bei einigen Ministerpräsidenten, weil ein solches Treffen sehr hohe Erwartungen schüre, hieß es.

Braun mahnte, man müsse unbedingt die Kontakte weiter reduzieren. Er schlug erneut vor, dazu in den Schulen den Unterricht ab der 8. Klasse entweder rein digital oder Mischmodelle mit einem teilweisen Lernen zuhause zu organisieren. Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs sollten prüfen, ob sie nicht von zuhause aus arbeiten oder aber andere Verkehrsmittel benutzen könnten. Man müsse sich auch das Einkaufsgeschehen erneut anschauen. Der derzeitige Teil-Lockdown werde auf Dauer nicht funktionieren.

FORDERUNG NACH RÜCKNAHME DER LOCKERUNGEN

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zog angesichts der hohen Infizierten-Zahlen die angekündigten Lockerungen für die Feiertage in Zweifel. Wegen der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft im "Handelsblatt", die für die Feiertage in Aussicht gestellten Lockerungen zurückzunehmen. Berlin und Bayern wollen die Lockerung zumindest an Weihnachten beibehalten.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfahl unterdessen, zunächst die über 80-Jährigen, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu impfen. Das geht aus der Empfehlung hervor, die das Robert Koch-Institut am Montag zur Anhörung verschickt hat. Die Stiko schlägt insgesamt eine Priorisierung in sechs Gruppen vor - abgestuft vor allem nach der jeweiligen Gefährdung durch das Corona-Virus. Personal der Bundes- und Landesregierungen wird dabei erst in einer fünften Gruppe zusammen unter anderem mit Polizisten und den Beschäftigten des Einzelhandels erwähnt.