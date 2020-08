Merkel sieht bei Laschet "Rüstzeug" für potenzielle Kanzlerrolle

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet das "Rüstzeug" für eine mögliche Kanzlerrolle bescheinigt, zugleich aber eine klare Unterstützung für seine Wahl zum CDU-Chef abgelehnt.

Sie habe immer gesagt, dass sie sich aus der Nachfolge-Wahl heraushalten werde, sagte Merkel am Dienstag in Düsseldorf in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CDU-Vize. "Aber wenn Sie das größte Land der Bundesrepublik regieren, in einer Koalition CDU-FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat", sagte die Kanzlerin auf die Frage, ob sie Laschet für kanzlertauglich halte. "Aber das wars dann auch von meiner Seite." Merkel lobte zugleich Laschets jüngste Corona-Politik und bedankte sich für seine Reise zu Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos.

Laschet will CDU-Vorsitzender werden und würde im Falle einer Wahl auch als potenzieller Kanzlerkandidat der Union gelten. Er selbst sagte, es bleibe der Planung, dass die CDU auf dem Bundesparteitag im Dezember einen neuen Vorsitzenden wählen wolle. Derzeit gebe es keine Hinweis darauf, dass sich sein Team vergrößere, sagte er auf die Frage, ob sich die drei Kandidaten - neben Laschet noch Friedrich Merz und Norbert Röttgen - vor dem Parteitag einigen könnten. Er sei aber immer für eine Teamlösung gewesen. Bisher wird Laschet von Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt, der zuvor selbst als Anwärter auf den CDU-Vorsitz gegolten hatte. In Umfragen für die K-Frage liegt CSU-Chef Markus Söder deutlich vorne. Merkel hatte vor einigen Wochen auch das bayerische Kabinett besucht.