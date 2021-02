Merkel skizziert weitere Corona-Lockerungen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat skizziert, wie es in der Corona-Öffnungsstrategie nach dem Erreichen einer Inzidenz von 35 weitergehen könnte.

"Wenn wir den Öffnungsschritt mit den Geschäften gemacht haben und wir haben (...) zwei Wochen lange stabil unter 35, dann können wir den nächsten Schritt ins Auge fassen", sagte Merkel am Freitag in einem ZDF-Interview. Zunächst könnten die Länder aber ab dem Erreichen der Sieben-Tage-Inzidenz 35 in Absprache mit ihren Nachbarn entscheiden, ob sie den Einzelhandel öffnen wollen.

Zur Impfkampagne sagte Merkel, dass sich die Situation angesichts der nun stetig wachsenden Liefermengen an Impfstoff bald entscheidend ändern werde. Ende März oder im April werde man eher Probleme haben, die zur Verfügung stehenden Impfdosen alle sofort zu verimpfen.