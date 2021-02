Merkel sprach mit iranischem Präsidenten in Telefonat über Atomabkommen

Berlin (Reuters) - Zwei Tage vor der G7-Schalte hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem iranischen Staatspräsidenten Hassan Ruhani telefoniert und über die Zukunft des internationalen Atomabkommens (JCPoA) gesprochen.

"Die Bundeskanzlerin bekräftigte, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den anderen JCPoA-Partnern ein hohes Interesse am Erhalt des Nuklearabkommens habe", teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin mit. Sie habe sich besorgt gezeigt, dass Iran seinen Verpflichtungen aus dem Nuklearabkommen weiter nicht nachkomme. "Es sei nun an der Zeit für positive Signale, die Vertrauen schaffen und die Chancen auf eine diplomatische Lösung erhöhen", sagte der Sprecher.

Am Donnerstag wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen mit ihrem neuen US-Kollegen über das Atomabkommen sprechen. Ziel ist es, dass die neue amerikanische Regierung in das JCPoA zurückkehrt und der Iran seine Verpflichtungen darauf wieder einhält. Am Freitag beraten dann erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen in einer kurzen G7-Schalte wichtige internationale Themen.